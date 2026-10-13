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Carabinieri nelle vie cittadine e al parco pubblico di Dello: 61 le persone controllate.

A Dello, carabinieri nelle vie cittadine e al parco

Uno straordinario servizio di controllo del territorio è stato svolto nei giorni scorsi di carabinieri della Compagnia di Verolanuova, ad essere attenzionate le vie cittadine del comune di Dello e il parco pubblico di “Via Ragazzi del ‘99”. I controlli sono stati effettuati dalle 18 alle 24. In prima linea le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri di Dello, equipaggio Radiomobile di Verolanuova e pattuglie di Pontevico, Ghedi e della Polizia Locale hanno effettuato un’attività di vigilanza congiunta e coordinata.

Le zone attenzionate

La zona del parco, del campo sportivo e del vicino complesso scolastico è stata particolarmente attenzionata: nel corso dell’attività sono state controllate 61 persone e 17 autoveicoli ed eseguiti numerosi controlli alla circolazione stradale. Ad essere contestate due violazioni amministrative al Codice della Strada: una per manovra di sorpasso in centro abitato in assenza di visibilità e condizioni di sicurezza ed una nei confronti di del conducente di un veicolo per aver circolato con dispositivi luminosi alterati o non funzionanti.