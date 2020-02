Carabinieri arrestano ladri in cantiere: in manette tre moldavi

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brescia hanno tratto in arresto durante la nottata (tra venerdì e sabato) tre quarantenni di origini moldave per furto aggravato in concorso di materiale idraulico vario del valore complessivo di circa 5mila euro.

Furto aggravato in concorso

I militari impiegati in servizio di pronto intervento, sono stati allertati da una chiamata al 112 NUE che segnalava il furto in atto presso un cantiere sito in Via Stoppani. Le immediate ricerche hanno permesso poco dopo ai militari di individuare un fuoristrada e un furgone che, frettolosamente e a luci spente, si allontanavano dal cantiere. Ai veicoli e ai tre occupanti è stato subito intimato l’ALT e l’immediata perquisizione sul posto così da accertare che sui veicoli fosse stato caricato materiale idraulico di varia natura, tra cui cablaggi e attrezzi. Il successivo sopralluogo ha permesso di affermare con certezza che il materiale rinvenuto provenisse proprio dal cantiere. I tre autori del furto sono stati quindi dichiarati in arresto per furto aggravato in concorso e, dopo le formalità di rito, sono stati ristretti agli arresti domiciliari.

La refurtiva, del valore commerciale complessivo di circa 5mila euro è stata restituita alla ditta interessata e i ladri, ad esito del giudizio mediante rito direttissimo celebratosi stamane (sabato), nel corso del quale ne è stato convalidato l’arresto, sono stati condannati alla pena di 1 anno di reclusione e multa pari a 200euro.

