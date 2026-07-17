Capriolo: operaio cade in una scarpata e finisce in una roggia trascinato dalla corrente.

Paura a Capriolo

L’allarme è scattato questa mattina (venerdì 17 luglio 2026) verso le 9.40: ad intervenire prontamente sul posto la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia. Un operaio addetto alla manutenzione del verde è caduto un una scarpata finendo in una roggia per poi essere trascinato per diverse decine di metri dalla corrente. I colleghi lo hanno aiutato ad uscire dall’acqua, sono stati poi attivati i soccorsi.

Attivati i soccorsi

I soccorsi e i vigili del fuoco hanno trovato l’uomo a circa 500 metri dalla strada sul sentiero che costeggia la roggia: stabilizzato dal personale sanitario. L’uomo ha riportato varie lesioni tra cui una frattura alla caviglia e diverse contusioni. Il ferito è stato trasportato in barella fino ai mezzi di soccorso i quali, a causa della criticità del terreno, non sono riusciti a raggiungerlo. Presenti sul luogo dell’accaduto un’APS e un Defender del distaccamento di Palazzolo, deviati da un precedente intervento per il taglio di una pianta caduta a causa del maltempo, oltre a un’ambulanza e un’automedica.