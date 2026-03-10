Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi (martedì 10 marzo) in via Castello, nel cuore del borgo storico di Capriolo, per un incendio divampato in un’abitazione in ristrutturazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Capriolo, fiamme in centro storico: a fuoco un appartamento in ristrutturazione

L’incendio è divampato intorno alle 19.20 all’interno di una palazzina situata in vicolo Bessi, nella zona storica del Castello. L’allarme è scattato tempestivamente: sul posto sono intervenuto tre squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Brescia e dai distaccamenti di Chiari e Palazzolo. Grazie al rapido intervento dei pompieri, supportati dai carabinieri della Compagnia di Chiari, le fiamme sono state circoscritte all’ultimo piano dell’edificio, una palazzina in ristrutturazione composta da tre unità abitative.

​Secondo i primi accertamenti condotti dai tecnici dei Vigili del fuoco, il rogo avrebbe avuto un’origine accidentale. Le fiamme sarebbero state causate da un cortocircuito generato da un sovraccarico su una presa elettrica. ​Al momento dell’incendio la struttura risultava disabitata, nessuno è rimasto coinvolto. Sebbene non siano stati riscontrati cedimenti strutturali alla palazzina, l’appartamento dell’ultimo piano è stato dichiarato non agibile a causa degli ingenti danni provocati dal fuoco e dai fumi della combustione.