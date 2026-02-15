I vigili del fuoco, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 febbraio, sono intervenuti a Capriolo, dove si è verificato il crollo di una porzione di terranno di una dimora storica situata in via Simeone Paratico.

Capriolo, crolla terrazzo di una dimora storica: ora è inagibile

Stando alle ricostruzioni, appurate dal sopralluogo tecnico, il cedimento è avvenuto per cause strutturali dell’edificio, una villa su due piani e abitata da due fratelli. Una porzione del terrazzo del primo piano – ad uso comune – è crollata, aprendo una voragine nell’area balconata. L’ammasso di pietre e calcinacci è finito sul porticato, danneggiando due autovetture. Fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito.

Sul posto, per la messa in sicurezza, sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio e il funzionario del Comando di Brescia, per accertare le cause del crollo. Entrambe le abitazioni della dimora storica sono state dichiarate inagibili.