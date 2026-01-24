Capriano del colle, Stefano Sala: «Pronto a ricandidarmi»

Chiamata alle urne per primavera 2026: Amministrative a Capriano del Colle

Tra i nove comuni bresciani che avranno l’appuntamento con le elezioni c’è anche quello caprianese. La chiamata alle urne fa aumentare la curiosità sui primi cittadini che stanno per concludere il mandato in corso, tra questi Stefano Sala. I sindaci in questo particolare lustro hanno fronteggiato il prolungamento della guida della comunità poiché le elezioni del 2020 si tennero nel mese di settembre a causa della pandemia da Covid-19.

I cittadini di questi Comuni della provincia bresciana si stanno chiedendo se i loro nomi saranno ancora presenti come guide per le loro comunità. Torneranno dunque alle urne nella primavera del 2027 (in data ancora da definire) le liste attualmente sedute ai banchi del consiglio comunale? Nel frattempo, pensando a quello che avverrà tra pochi mesi (le elezioni del 2026) il sindaco uscente di Capriano Stefano Sala, ora al suo primo mandato, è il primo a rompere il silenzio e conferma che si ripresenterà al servizio dei caprianesi.

«In cinque anni si riescono a realizzare aspetti fondamentali di un territorio, nel nostro caso la messa in sicurezza della Metalli-Capra o quella idrogeologica del territorio, facendo fronte alle priorità del nostro paese senza dimenticare le opere pubbliche, la cultura, la valorizzazione e promozione del territorio (in questo mandato è divenuto Capriano “Borgo Enogastronomico”), e ancora i servizi sociali e i contributi a loro sostegno, intercettando i fondi necessari. Non da meno la salvaguardia dell’ambiente sottraendo all’edificabilità ben 60mila metri quadri di verde e per contro agevolando la burocrazia per coloro che vogliono ristrutturare le proprietà abitative anziché acquisire o costruirne di nuove. Vorremo proseguire con ulteriori migliorie e servizi – ha spiegato Sala della lista Lega Salvini Lombardia-Civiche – con i rallentamenti della burocrazia un quinquennio non è sufficiente per portare a compimento tutto. Grazie al nostro gruppo di lavoro per quanto portato avanti sino ad ora e alla comunità e alle associazioni per la bellissima collaborazione di questi anni. Ho visto Capriano del Colle finalmente riunito per lavorare al miglioramento della nostra comunità».

