Pensionamento

Capriano del Colle saluta la sua storica pediatra: emozione e gratitudine per la dottoressa Forbice

Dopo oltre 41 anni di servizio, la comunità sorprende la pediatra con una cerimonia commovente in sala consiliare

Capriano del Colle saluta la sua storica pediatra: emozione e gratitudine per la dottoressa Forbice

Capriano del Colle · 14/12/2025 alle 11:00

di

E’ stata per oltre quarant’anni la pediatra di riferimento per i bimbi caprianesi e del territorio, al momento di andare in pensione la comunità ha voluto ringraziarla con un incontro emozionante e commovente.

Capriano del Colle saluta la sua storica pediatra: emozione e gratitudine per la dottoressa Forbice

Non si potrebbe descrivere in altro modo il momento che si è svolto nei giorni scorsi in sala Consigliare a palazzo Bocca, nel cuore di Capriano.
Il sindaco Stefano Sala e la comunità locale hanno voluto rendere omaggio alla dottoressa Emanuela Forbice, ringraziandola per il suo lavoro e la sua dedizione come pediatra di libera scelta per il suo servizio di oltre 41 anni. La dottoressa Forbice è infatti stata una figura importante per la comunità, sempre disponibile e premurosa con i suoi piccoli pazienti e le loro famiglie.
La sua umanità e professionalità hanno fatto la differenza nella vita di molte persone.
Convocata in Comune per tutt’altro, si è invece trovata nel bel mezzo di un incontro ufficiale a sorpresa e la sua presenza e la sua reazione ha commosso tutti i presenti.
La sorpresa organizzata a suo favore non è stata da meno, in preda alla commozione anche la dottoressa stessa, quando ha ricevuto una benemerenza in segno di gratitudine da parte del primo cittadino e del Consiglio comunale.
Un applauso lungo carico di affetto ha salutato la dottoressa Forbice, che ha lasciato un segno indelebile. Nata e cresciuta a Capriano del Colle, ha seguito le orme del padre, il dottor Giulio, e ha dedicato la sua vita alla professione medica, specializzandosi in Pediatria e Puericultura. La sua attività professionale è stata caratterizzata da una grande dedizione e passione per i bambini e le famiglie, che ha servito con professionalità e umanità per oltre 41 anni. Il desiderio di lavorare come Pediatra di Libera Scelta a Capriano del Colle e nel distretto territoriale circostante è stata una scelta importante per la comunità, che ha potuto beneficiare della sua competenza e della sua disponibilità. La dottoressa Forbice ha seguito più generazioni di bambini e famiglie, guadagnandosi l’apprezzamento e la stima di tutti. Il suo pensionamento è un’occasione per ringraziarla per il suo lavoro e per il contributo che ha dato alla comunità.
“Siamo grati per il suo servizio e le auguriamo il meglio per il futuro! Grazie, dottoressa Forbice, per tutto ciò che ha fatto per noi!” ha concluso Sala a nome dell’Amministrazione e della comunità caprianese.
Nei giorni successivi la dottoressa Forbice ha affidato a un post la sua gratitudine.
“Grazie e ancora Grazie per il calore che mi avete trasmesso. In tutti questi anni ho curato e cresciuto con dedizione due generazioni di bambini . Siete stati la mia grande famiglia a cui ho dedicato tanto tempo , sacrificando spesso i miei affetti più cari . Resterete sempre nel mio cuore, Con gratitudine. La vostra dottoressa”.
Tu cosa ne pensi?