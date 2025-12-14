E’ stata per oltre quarant’anni la pediatra di riferimento per i bimbi caprianesi e del territorio, al momento di andare in pensione la comunità ha voluto ringraziarla con un incontro emozionante e commovente.

Capriano del Colle saluta la sua storica pediatra: emozione e gratitudine per la dottoressa Forbice

Non si potrebbe descrivere in altro modo il momento che si è svolto nei giorni scorsi in sala Consigliare a palazzo Bocca, nel cuore di Capriano.

Il sindaco Stefano Sala e la comunità locale hanno voluto rendere omaggio alla dottoressa Emanuela Forbice, ringraziandola per il suo lavoro e la sua dedizione come pediatra di libera scelta per il suo servizio di oltre 41 anni. La dottoressa Forbice è infatti stata una figura importante per la comunità, sempre disponibile e premurosa con i suoi piccoli pazienti e le loro famiglie.

La sua umanità e professionalità hanno fatto la differenza nella vita di molte persone.

Convocata in Comune per tutt’altro, si è invece trovata nel bel mezzo di un incontro ufficiale a sorpresa e la sua presenza e la sua reazione ha commosso tutti i presenti.

La sorpresa organizzata a suo favore non è stata da meno, in preda alla commozione anche la dottoressa stessa, quando ha ricevuto una benemerenza in segno di gratitudine da parte del primo cittadino e del Consiglio comunale.

Un applauso lungo carico di affetto ha salutato la dottoressa Forbice, che ha lasciato un segno indelebile. Nata e cresciuta a Capriano del Colle, ha seguito le orme del padre, il dottor Giulio, e ha dedicato la sua vita alla professione medica, specializzandosi in Pediatria e Puericultura. La sua attività professionale è stata caratterizzata da una grande dedizione e passione per i bambini e le famiglie, che ha servito con professionalità e umanità per oltre 41 anni. Il desiderio di lavorare come Pediatra di Libera Scelta a Capriano del Colle e nel distretto territoriale circostante è stata una scelta importante per la comunità, che ha potuto beneficiare della sua competenza e della sua disponibilità. La dottoressa Forbice ha seguito più generazioni di bambini e famiglie, guadagnandosi l’apprezzamento e la stima di tutti. Il suo pensionamento è un’occasione per ringraziarla per il suo lavoro e per il contributo che ha dato alla comunità.

“Siamo grati per il suo servizio e le auguriamo il meglio per il futuro! Grazie, dottoressa Forbice, per tutto ciò che ha fatto per noi!” ha concluso Sala a nome dell’Amministrazione e della comunità caprianese.

Nei giorni successivi la dottoressa Forbice ha affidato a un post la sua gratitudine.