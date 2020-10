Capriano del colle ricorda le vittime del Covid LE FOTO

Capriano del colle ricorda le vittime del Covid: questa mattina la nuova Amministrazione, con a fianco autorità e rappresentanze delle associazioni del territorio, hanno reso omaggio alle persone scomparse a causa del virus durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

Capriano del colle ricorda le vittime del Covid

Non sarà stato il paese più colpito dall’emergenza, ma la paura, il dolore e l’incertezza del futuro anche i caprianesi l’hanno vissuta sulla propria pelle. Per questo il sindaco Stefano Sala e la sua Giunta questa mattina, al cimitero, hanno sfidato la pioggia e il maltempo per riunirsi e ricordare le vittime del Covid. Un toccante momento di raccoglimento a cui hanno partecipato anche le associazioni del territorio (dagli Alpini al Cosp, fino alla Protezione civile intercomunale) con i loro vessilli, oltre alle autorità religiose e ai cittadini.

“Oggi anche il cielo ha pianto in ricordo delle vittime del Covid-19 e di tutti i nostri defunti – ha commentato il primo cittadino – All’improvviso i raggi del sole hanno voluto esser presenti, facendosi spazio per un solo istante, a volerci dire che dopo la tempesta torna sempre il sereno. Grazie ai cittadini, grazie alle associazioni di volontariato che da sempre operano sul territorio, grazie ai volontari del pronto intervento di Flero, grazie a tutti , grazie di cuore”

L’iniziativa si ripeterà anche sabato 10 al cimitero di Fenili Belasi.