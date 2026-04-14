Capriano del Colle: giovane spruzza lo spray al peperoncino sull’autobus.

Giovane spruzza lo spray sull’autobus

Attimi di agitazione nel primo pomeriggio di oggi (martedì 14 aprile 2026) a Capriano del Colle. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 15.30 in codice rosso in via Mella.

A Capriano del Colle

Un giovane, non si conosce ancora il perché, improvvisamente ha spruzzato dello spray al peperoncino sull’autobus: sono state in tutto tredici le persone soccorse. Ad intervenire prontamente sul posto due automediche e un’ambulanza. Ad accorrere sul posto anche una pattuglia del Radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Verolanuova.

La buona notizia è che nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni.