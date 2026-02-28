Capelli nel cuore da record: raccolti 2mila euro a favore della Lilt

Il cuore grande delle donne non ha tradito le aspettative. La quinta edizione di “Capelli nel cuore”, la prima svolta a Pavone del Mella nel salone Vanity hair di Elisa Bozzoni e Michela Capuzzi è stata un grande successo senza se e senza ma.

Tutto esaurito

Domenica 22 Vanity hair è rimasto aperto per una finalità importante: raccogliere fondi da donare alla Lilt (lega italiana per la lotta contro i tumori). Il risultato? Tutto esaurito: 75 appuntamenti per un incasso di 2mila euro.

“Siamo stanchissime ma davvero molto felici per questo risultato – ha dichiarato Elisa – E’ stato bellissimo: c’era una vera aria di festa, sono venute tantissime persone, non solo nostre clienti abituali, ma anche da fuori, da altri paesi, probabilmente la voce si è sparsa e l’iniziativa è piaciuta”.

Cosa da non sottovalutare le clienti benefattrici sono tutte andate a casa soddisfatte. E’ il caso di dire buona la prima:

“Penso proprio che d’ora in avanti organizzeremo questo evento una volta all’anno”,

ha concluso Elisa che è riuscita nell’intento di realizzare un evento benefico che avesse al centro le donne. Un grande successo da condividere con il gruppo “Capelli nel cuore”, guidato da Marilena Ardesi di Gambara, attivo ormai da tre anni, organizzano circa due eventi all’anno, che raccoglie un nutrito gruppo di parrucchiere che mettono la loro esperienza e la loro abilità al servizio della comunità.

“E’ stata una giornata fantastica – così Marilena – C’è stata una vera e propria gare di solidarietà, non solo tantissime presenze, tutti i turni erano pieni, ma molte signore sono passate anche solo per lasciare un’offerta, c’è davvero molta voglia di fare beneficenza e di prendersi cura del prossimo”.

Del resto si sa: Pavone, anzi l’intera Bassa ha il cuore grande del resto come le parrucchiere che si sono messe al servizio, infatti Elisa, Michela e Marilena hanno potuto contare sul grande aiuto di Anna Stringhini, Barbara Zinetti, Patrizia Portesani, Elena Beffa e Bice Caldera. Entusiasta anche il sindaco Mariateresa Vivaldini, grande sostenitrice dell’iniziativa, è stata anche la prima “cliente” della giornata.

“Grazie a tutte: a Marilena, alle ragazze del Vanity hair, Elisa e Michela per aver accolto questa iniziativa e grazie alle tante donne che sono andate a portare la loro testimonianza di vicinanza al mondo dell’oncologia sia per aiutare la ricerca sia per stare vicino alle donne malate che hanno sempre bisogno di speranza perché la ricerca prosegua”.

La speranza è viva più che mai, il desiderio di aiutare e tendere una mano ancora di più.