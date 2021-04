Non si registrano feriti. È accaduto stamattina poco dopo le 6.

Capannone in fiamme: intervengono i Vigili del fuoco

Questa mattina attorno alle sei una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuta a Ospitaletto in via San Pio da Pietralcina per un incendio.

I pompieri sono giunti sul posto con il supporto dell’autobotte per spegnere le fiamme sviluppate all’interno di un capannone di un’officina di lavorazioni meccaniche.

Grazie all’utilizzo dell’acqua schiumogenata e all’arrivo tempestivo l’incendio è stato subito controllato.

Resta tuttora impegnata la squadra per gli adempimenti di competenza.

Non si registrano feriti o intossicati.