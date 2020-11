Deposito di paglia in fiamme: Vigili del fuoco in azione FOTO E VIDEO

E’ successo a Castelcovati, sul posto sono in azione i Vigili del fuoco di Chiari e di Orzinuovi. L’emergenza è scattata in via Marocchina, intorno alle 18.

Deposito di paglia in fiamme

Sono partiti a sirene spiegate i Vigili del fuoco di Chiari. Castelcovati era da raggiungere il prima possibile. In fiamme, in via Marocchina, è andato un piccolo deposito dove era custodita la paglia. Questo si trovava a circa 30 metri dal capanno dei cavalli e inizialmente si è temuto per loro. Invece, “fortunatamente”, ha preso fuoco solo il fieno. E’ successo in un terreno della famiglia Pedergnani. I pompieri, in poco tempo, sono riusciti a domare il fuoco, ma stanno ancora lavorando.