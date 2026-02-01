Cantieri Tav: via libera al rumore fino a giugno

Una nuova deliberazione della Giunta comunale di Calcinato dello scorso 24 dicembre 2025 ha riacceso il dibattito sui cantieri della linea Alta Velocità Brescia Verona. Con l’atto 352, non è il primo da quando il cantiere è stato avviato, l’Amministrazione ha autorizzato la ditta G.C.F. a superare i limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale praticamente 24 ore su 24, fino al 30 giugno 2026, a ridosso della data di fine lavori prevista per la tratta. La misura, giustificata dall’urgenza dei lavori, ha suscitato preoccupazioni nei cittadini e nei comitati locali, da anni impegnati in osservazioni, esposti e manifestazioni contro un’opera considerata costosa, invasiva e poco utile alla mobilità reale della comunità.

Cantiere

Il cantiere attraversa il territorio comunale da via Brescia verso Zemogna e Rovadino, prima di proseguire verso Lonato, e le deroghe al rumore notturno e diurno, concesse nonostante si sia a pochi mesi dalla conclusione dei lavori, sembrano trasformare un’attività temporanea in una normalità che grava sulla vita quotidiana. La legge nazionale sull’inquinamento acustico consente deroghe temporanee, ma in questo caso il principio di proporzionalità appare messo in secondo piano, con effetti diretti sul diritto al riposo e sulla salute pubblica.

Criticità

Le criticità principali sollevate da alcuni ambientalisti riguardano tre punti fondamentali. Sulla deroga 24 ore su 24 i precedenti giurisprudenziali suggeriscono che le deroghe notturne debbano essere eccezionali e strettamente motivate, cosa che nel testo della deliberazione non viene adeguatamente dimostrata. La motivazione fornita al Comune risulta generica e standard, senza un’analisi puntuale delle lavorazioni effettivamente indifferibili o alternative meno impattanti, come pause notturne o limitazioni per attività particolarmente rumorose. Non sarebbero inoltre previste misure di mitigazione reali: nessuna barriera acustica, nessun monitoraggio continuo e nessun limite differenziato, elementi che potrebbero ridurre l’impatto sulle zone residenziali.

La tratta Brescia-Verona, progettata negli anni ’90 e variata nei primi anni 2000, rappresenta oggi un’infrastruttura «strategica» per il Nord Italia, ma le autorizzazioni ad operare oltre i limiti alimentano il sentimento di cittadini che si sentono sempre subordinati alle esigenze del cantiere.