Cantiere delle scuole medie: il Comune «licenzia» anche la seconda ditta.

Il Comune "licenzia" anche la seconda ditta

Il cantiere a rilento e le richieste di proroga lo avevano fatto presagire. Senza sorpresa dunque, alla scadenza dell’ultimatum, con determina del 13 marzo il Comune di Cologne ha ufficialmente «licenziato» anche la seconda impresa attualmente incaricata di terminare i lavori alle scuole medie. Un infelice déjà vu che riporta al settembre 2022, quando il Municipio aveva risolto il contratto con la ditta originaria, la I.M.E. srl: a distanza di un anno dalla ripresa dei lavori, la storia si ripete con la Società Costruire srl.

Cantiere delle scuole medie ancora in alto mare

Il copione è praticamente lo stesso. Si parla di una grave inadempienza da parte della ditta, che avrebbe dovuto concludere gli interventi di adeguamento sismico e antincendio e di ampliamento del plesso in via Corioni entro il 14 ottobre, al massimo il 30 dello stesso mese. Invece il cantiere, in ballo ancora dal lontano 2020, è in alto mare.

