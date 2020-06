Cane salvato dai pompieri: era tra le fiamme di un residence a Iseo. E’ successo nel pomeriggio di oggi, provvidenziale l’intervento dei Vigili del fuoco di Brescia.

Cane salvato dai pompieri

Alle 17.08 di oggi, giovedì 4 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata inviata a Iseo per l’incendio di un appartamento al terzo piano di un residence. Le prime informazioni confermavano la presenza di un cane all’interno dell’ abitazione e si è temuto per l’incolumità dell’animale.

Immediatamente la squadra è intervenuta, con l’ausilio di autorespiratori per la protezione delle vie aeree, ed è riuscita ad individuare il cane, a portarlo all’esterno e a rianimarlo. È stato successivamente condotto dal veterinario per un controllo. L’incendio, immediatamente spento, ha provocato diversi danni agli ambienti, soprattutto nel soggiorno e nella cucina. Non si registrano ulteriori feriti.