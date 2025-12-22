L'animale è stato trovato un po' spaventato ma in buone condizioni

Cane intrappolato a dieci metri di profondità a Gussago, salvato dai Vigili del Fuoco.

A Gussago cane rimane intrappolato a dieci metri di profondità

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di ieri (domenica 21 dicembre 2025) a Gussago. L’allarme è scattato verso le 14.20 in via Carebbio: i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un cane rimasto intrappolato all’interno di una cavità carsica.

L’intervento

I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto alla ricerca ed al soccorso dell’animale poi trovato all’interno di un canale sotterraneo ad una profondità di circa dieci metri.

Una volta raggiunto (e non senza fatica) è stato riportato in superficie e riconsegnato al proprietario un po’ spaventato ma in buone condizioni di salute.