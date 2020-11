Cane cade in un pozzo, salvato dai Vigili del Fuoco.

Sono stati attimi di grande preoccupazione per il sindaco di Montirone, Eugenio Stucchi, che dopo una ricerca di oltre 30 minuti ha trovato il suo bracco italiano caduto in un pozzo tra le campagne di Montirone e Ghedi. L’uomo era a passeggio con il cane, quando l’animale è sparito attirato da qualche traccia ed è finito nel pozzo che era “coperto” da un bancale e da un telo. Stucchi ha così dato l’allarme ai Vigili del Fuoco e a intervenire son stati gli uomini del Nucleo speleo-alpino-fluviale che hanno salvato l’animale. “Ringrazio chi è intervenuto per salvare il cane – ha detto Stucchi – Il cane ora è in clinica, sono in attesa di notizie”.