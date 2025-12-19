Cane bloccato a ridosso di un dirupo alla Madonna del Corno: salvato dai Vigili del Fuoco.

In un dirupo alla Madonna del Corno

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in prossimità del Santuario della Madonna del Corno nel comune di Provaglio d’Iseo per il recupero di un cane.

Cane bloccato, salvato dai Vigili del Fuoco

In particolare, ad intervenire, un operatore Speleo Alpino Fluviali, che ha raggiunto e messo in sicurezza l’animale: quest’ultimo era rimasto bloccato a ridosso di un dirupo.

La buona notizia è che l’animale è stato recuperato e poi riconsegnato al legittimi proprietario.