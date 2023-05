E' successo questa notte a Rudiano. Tempestivo e necessario l'intervento dei Vigili del fuoco volontari di Chiari che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'abitazione.

Camper prende fuoco: pompieri in azione nella notte

Fiamme e sirene, questa notte, a Rudiano. La sirena dei pompieri è suonata intorno alle 2. Tempestivo è stato l'intervento dei Vigili del fuoco volontari di Chiari che si sono immediatamente precipitati sul posto per domare le fiamme. A prendere fuoco è stato un camper, in via Carlo Alberto della Chiesa, parcheggiato nel cortile di un'abitazione.

Le fiamme sono state notate da un componente della famiglia che ha immediatamente lanciato l'allarme. Non si conoscono le cause dell'incendio, ma del mezzo, di circa una quindicina d'anni, non è rimasto molto. Inoltre, è scoppiata anche una bombola a Gpl presente sul camper.

I danni

Le fiamme hanno intaccato anche il tetto del box auto in legno, mentre fortunatamente la casa è rimasta intatta. Danneggiate anche due auto (una a gpl, immediatamente messa in sicurezza, e una diesel) che non sono bruciate, ma hanno riportato danni da calore.

L'intervento

L'intervento è durato circa tre ore. I pompieri si sono occupati delle fiamme e di mettere in sicurezza tutta l'area. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.