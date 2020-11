Camper in fiamme: intervengono i Vigili del fuoco. Sono in corso anche le indagini dei Carabinieri.

È ancora tutta da chiarire la dinamica del rogo di questa sera che ha coinvolto un camper parcheggiato a poca distanza dal centro commerciale La cupola, a Travagliato.

Il mezzo, che sostava in un parcheggio pubblico in via Togliatti, ha improvvisamente preso fuoco attorno alle 22.20, mettendo in allarme gli abitanti del quartiere, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri di Travagliato e i Vigili del fuoco di Brescia. Per ora non sono state diffuse informazioni circa il possibile coinvolgimento di persone nell’incendio; gli inquirenti sono inoltre impegnati con le indagini del caso per capirne le origini.