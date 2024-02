Camion urta lo scuolabus con a bordo 20 bambini, paura a Leno

Attimi di paura questa mattina (giovedì 8 febbraio 2024) a Leno.

Camion urta lo scuolabus

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 8 in codice rosso in prossimità di Cascina Finiletto di Sotto. Dalle prime ricostruzioni pare che un camion abbia invaso l'opposta corsia di marcia, nel punto in cui la carreggiata risulta essere particolarmente stretta. Nell'invadere l'opposta corsia di marcia sembra abbia urtato con la fiancata il bus.

A bordo una ventina di bambini

A bordo una ventina di bambini. Ad intervenire sul posto un'ambulanza e un'automedica e i Vigili del Fuoco. La buona notizia è che i bambini stanno tutti bene.