Camion si ribalta sulla carreggiata: strada chiusa

E' successo intorno alle 15.30 a Pontoglio, sulla strada che porta a Urago. Un camion è finito fuori strada su viale Dante (ss469) e la chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso.

Camion si ribalta sulla carreggiata

Si è completamente ribaltato sulla corsia. E' successo tra Pontoglio e Urago. Un mezzo pesante è finito fuori strada. La chiamata ai soccorsi, in codice rosso, è scattata intorno alle 15.30, ma fortunatamente il conducente del veicolo è illeso. La Croce rossa di Palazzolo, invece, sta medicando il passeggero. Un camionista che invece si trovava dietro il mezzo incidentato (e stava procedendo da Pontoglio verso Urago), lo ha agganciato per fare in modo che non si ribaltasse ulteriormente nel campo e ha favorito le operazioni.

Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Chiari e di Brescia che hanno messo in sicurezza la zona e si stanno occupando del recupero del veicolo e la Polizia locale di Pontoglio che si sta occupando della viabilità.

Strada chiusa

Al momento, il tratto di strada è chiuso in entrambe le direzioni, sia verso Pontoglio che Urago, per favorire i soccorsi e il recupero del camion da parte dei pompieri.