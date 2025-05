Camion si ribalta sulla A35 a Travagliato.

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi (martedì 13 maggio 2025) sulla A35 Milano Brescia all'altezza di Travagliato. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 13.10 in codice rosso. Il tutto per un camion che, per cause ancora da verificare nel dettaglio, si è ribaltato.

Dove si è verificato

Un ferito

Ad essere coinvolto un ragazzo di 27 anni alla guida del mezzo. Il giovane è stato trasportato in ambulanza alla Poliambulanza. La buona notizia è che, una volta giunti sul posto i soccorritori, la missione è stata declassata a codice giallo.