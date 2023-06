Camion si ribalta su se stesso, nessun altro veicolo coinvolto

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di oggi (mercoledì 21 giugno 2023) al confine tra Cologne e Palazzolo sull'Oglio. Un camion si è ribaltato su se stesso.

Camion si ribalta: ecco dove

Da chiarire le cause

Per cause ancora da verificare l'uomo alla guida del camion (di nazionalità cinese ma residente a Cologne) si sarebbe ribaltato su se stesso. Nessun altro veicolo risulta coinvolto. Ad intervenire prontamente sul posto la Polizia locale del Monte Orfano. Tanta la paura, come è facile immaginare, per fortuna l'uomo alla guida è risultato essere illeso.

Le immagini