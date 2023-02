Camion si ribalta, autista sbalzato dalla cabina

Grande paura questa mattina (giovedì 9 febbraio 2023) a Nuvolera: il camion si ribalta e l'autista viene sbalzato dalla cabina.

Camion si ribalta, autista sbalzato

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 10.20 in codice rosso lungo via dei Marmi a Nuvolera.

Dove si è verificato il sinistro

Cosa è accaduto

Stando alle prime ricostruzioni un camion per il recupero dei materiali di scarto derivanti dall'estrazione del marmo è andato fuori strada. Il veicolo si sarebbe ribaltato più volte per poi finire sulla strada che rappresenta il principale via di accesso alle cave. Il tutto con inevitabili ripercussioni sul traffico.

L'uomo non sarebbe in pericolo di vita

L'uomo, 50enne di origine albanese ma residente a Prevalle, è stato sbalzato dalla cabina. Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco, successivamente è intervenuto anche l'elisoccorso che lo ha trasportato agli Spedali Civili di Brescia dove è giunto prima delle 11.30 A dispetto della paura iniziale le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, la missione è stata infatti declassata a codice verde.