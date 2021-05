Camion sfonda il guard-rail e finisce nel fosso, interviene la gru per recuperarlo.

Lunedì mattina di “recupero mezzi” a Ponte San Marco, frazione di Calcinato. A ridosso dell’ingresso della tangenziale (Ponte San Marco/Calcinatello), alla rotonda che conduce verso Mazzano, un mezzo pesante ha sfondo il guard rail ed è finito nel fosso adiacente alla strada.

L’allarme rosso è scattato prima delle 5 del mattino e ha coinvolto un uomo di 35 anni (il guidatore del mezzo pesante). Sul posto l’Autoambulanza di Brescia e il Soccorso di Calcinato, oltre ai Carabinieri di Desenzano del Garda e la Polizia Stradale di Brescia.

L’uomo, stando alle informazioni del servizio sanitario regionale di emergenza (Areu) non sarebbe stato trasportato. Più complicate le condizioni del mezzo pesante, ribaltatosi nel fosso e difficilissimo da recuperare visto il forte peso.

L’incidente è avvenuto in piena notte, ma fino a metà pomeriggio nonostante gli interventi di diverse squadre di recupero, il camion non era ancora stato recuperato. E’ stato necessario l’intervento di una gru mobile, con importanti ripercussioni per il traffico per tutta la giornata di ieri. Secondo le ricostruzioni degli agenti, il camion non avrebbe visto la rotonda e sarebbe proseguito a tutta velocità fino al guard rail e il conseguente fosso, ma sono in corso rilievi più precisi per accertare la dinamica.

Le immagini del recupero