Camion sfonda il cavalcavia, tragedia sfiorata a Calcinato.

E’ accaduto nella giornata di ieri, lunedì 20 luglio 2020, nella frazione calcinatese di Calcinatello, quando un autocarro scoperto, in seguito ad un incidente, ha sfondato le protezioni del cavalcavia di via Brescia che si affaccia sulla autostrada A4 Milano-Venezia, in prossimità del canile cittadino.

Per pochi metri, come è possibile notare nella fotografia, il camion non è piombato sull’autostrada, in una circostanza che avrebbe potuto terminare in tragedia. Immediati i lavori di messa in sicurezza del tratto interessato, con il cavalcavia che è stato momentaneamente chiuso al traffico e che dovrebbe riaprire nella mattinata di oggi.

A darne comunicazione, lo stesso sindaco di Calcinato Nicoletta Maestri con un post a tarda sera annunciando la chiusura del cavalcavia per i lavori di ripristino.