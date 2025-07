È accaduto nel tardo pomeriggio in via San Martino del Carso a Manerbio.

Camion ribaltato autista in ospedale

In corso di accertamento le cause che hanno portato un mezzo pesante a ribaltarsi nella rotatoria di via San Martino del Carso a Manerbio.

L’incidente è avvenuto alle pochi minuti prima delle 16. Il mezzo si è adagiato sulla fiancata destra e non ha coinvolto altri mezzi in strada.

La chiamata ai soccorsi è giunta alle 15.57 e la centrale operativa dell’112 ha inviato sul posto in codice rosso l’ambulanza ANC Gambara e il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere di Asst del Garda. L’autista una volta stabilizzato sul posto è stato trasferito in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Verolanuova.

Disagi sulla viabilità

La gestione della viabilità e i rilievi sono in forza alla Polizia Locale di Manerbio. Al momento in rotatoria non è prevista la svolta in direzione Bagnolo/Brescia così come per il sottopasso in direzione Cremona. È consigliabile proseguire per il centro abitato e seguire le prime indicazioni utili.