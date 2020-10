E’ successo in via Francesca. Un camion si è ribaltato a Urago. Sul posto i pompieri volontari di Chiari.

Camion ribaltato a Urago d’Oglio

Giornata intensa per i Vigili del fuoco volontari di Chiari: dopo l’allagamento a Rudiano di questa mattina, al momento sono impegnati per il ribaltamento di un camion in via Francesca, a Urago. Il veicolo si è ribalta in autonomia: l’autista, 23enne è illeso, ma sotto shock per la situazione. Il camion stava procedento verso Pontoglio, su via Francesca, quando, probabilmente alla vista di un animale, ha sterzato ed è finito in un campo.