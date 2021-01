E’ successo in via Marconi, dietro alla discaria di Berlingo. Un camion si è ribaltato e sono stati allertati i Vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

Camion ribaltato a Berlingo

E’ successo nel primo pomeriggio e, anche a Chiari, la sirena dei Vigili del fuoco è risuonata forte e chiara. Un camion è uscito fuori strada e si è ribaltato sul lato, nel campo, ed è stato necessario l’intervento dei pompieri. E’ successo a Berlingo, in va Marconi. Proprio dietro la discarica. Il mezzo ha anche perso il carico (cartongesso) nel campo nel quale è finito.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati coinvolgimenti di terzi. Con l’intervento dei Vigili del fuoco, infatti, l’emergenza è presto rientrata.