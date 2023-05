Camion prende fuoco sulla Strada Provinciale 668 a San Paolo

Camion prende fuoco, attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (lunedì 22 maggio 2023) sul tratto di strada che va da Verolanuova verso Orzinuovi.

Camion prende fuoco, attimi di apprensione

Una sorpresa spiacevole per gli auotomobilisti che si sono trovati a percorrere il tratto di strada che da Verolanuova conduce a Orzinuovi. Ad andare a fuoco è stato un camion che trasportava olio per forniture industriali. Ad intervenire prontamente sul posto la polizia municipale, i Vigili del Fuoco e i carabinieri.

Nessuna conseguenza significativa

Preoccupazione si ma per fortuna non si sono registrati feriti. Al momento non si segnalano neppure grosse ripercussioni sul traffico.