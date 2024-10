Camion per il trasporto animali forza posto di blocco e fugge.

Inseguimento in Franciacorta

Nel pomeriggio di ieri (lunedì 28 ottobre 2024) un camion ha forzato un posto di blocco ed è poi fuggito: è quindi scattato l'inseguimento in Franciacorta. Il mezzo in questione si è dato alla fuga dopo che i carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, gli avevano intimato l’alt nel centro di Adro.

Camion per il trasporto animali forza posto di blocco

L'inseguimento, come è facile immaginare, è avvenuto a velocità sostenuta: durante lo stesso, attraverso la centrale operativa, i militari hanno avuto modo di verificare che il veicolo era stato rubato nella notte precedente dall'abitazione del proprietario della Dotti Bestiame, azienda agricola di Cologne.

Alla guida un uomo di 38 anni, italiano residente ad Erbusco, con precedenti già per reati contro il patrimonio: al volante ha messo in atto una serie di peripezie da film, manovre spericolate, la sua fuga è andata avanti per circa una ventina di minuti tentando anche di speronare il mezzo della Sezione Radiomobile. Rendendosi però conto di essere ormai nei guai, ha deciso di abbandonare l'autocarro in una zona campestre di Provaglio d’Iseo tentando di far perdere le tracce senza però riuscire nel proprio intento.

Scattano le manette

L’uomo è stato infatti raggiunto e tratto in arresto dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione; arresto convalidato nella mattinata di oggi dall’Autorità Giudiziaria che, in attesa del processo, ha disposto l’obbligo di presentazione tre volte alla settimana presso la Stazione carabinieri del luogo di residenza.