Camion fuori strada sulla A35, coinvolto un 50enne

sinistro

L'uomo è stato ricoverato agli Spedali Civili di Brescia.

Incidente questa mattina (martedì 18 gennaio) poco prima delle 9 lungo la A35 in prossimità del casello di Chiari Ovest.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso. Un mezzo pesante è finito fuori strada finendo la sua corsa nella scarpata confinante con l'autostrada. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al sinistro. Il camion stava viaggiando verso Milano quando improvvisamente ha sbandato finendo contro il guardrail. Ad essere coinvolto un uomo (l'autista del camion) di 53 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Chiari, particolarmente lunghe si sono rivelate le operazioni di rimozione del mezzo pesante.

Le condizioni

Per fortuna l'uomo non sarebbe in pericolo di vita, la missione è stata infatti declassata a codice giallo. Il 53enne è al momento ricoverato agli Spedali Civili di Brescia dove è stato condotto in ambulanza.