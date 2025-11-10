Il camion è piombato dentro la rotatoria che sorge tra via Per Rovato e via Prospero Rizzini, tra Cazzago San Martino e Rovato. Uno spettacolare incidente si è verificato all’alba di lunedì 10 novembre. Il mezzo pesante nella sua corsa ha travolto la scultura posta al centro del rondò, la conosciutissima opera dell’artista Felice Martinelli denominata La Grande bocca.

Camion finisce nella rotonda e travolge la scultura

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 5.30 di lunedì mattina. Allertati Vigili del fuoco, Polizia stradale, un’auto medica e l’ambulanza dei Volontari di Bornato. Le condizioni del conducente del Tir, un 61enne, non sarebbero gravi (è stato trasportato in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia). Decisamente è andata alla celebre scultura che impreziosiva il rondò. La Grande bocca, una ruota di 5,20 metri di diametro, è stata travolta e divelta. Realizzata in acciaio Cort-en e assemblata in officina con le saldature e i segni del flessibile lasciati bene in vista, enfatizzando il gioco della divisione degli spazi tra solido e vuoto, l’opera è stata concepita in funzione dell’ambiente circostante. Trovandosi a una manciata di metri dal casello autostradale A4 di Rovato, nel tempo è diventata un simbolo per la popolazione e i turisti diretti in Franciacorta.