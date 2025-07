sinistro

L'allarme è scattato poco dopo le 10.10; il traffico, seppur con qualche rallentamento, procede con regolarità

Camion esce di strada: sfondata la barriera fonoassorbente dell'autostrada.

Esce di strada, paura per l'autista di un camion

Il sinistro si è verificato questa mattina (martedì 8 luglio 2025). Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 10.10 in codice rosso sotto il cavalcavia di Zocco di Erbusco un via Adro. La dinamica è ancora da ricostruire nel dettaglio, dalle prime informazioni pare che un camion sia uscito di strada finendo per sfondare la parete fonoassorbente dell'autostrada. L'impatto è stato particolarmente violento tanto da schiacciare l'abitacolo del camion nel quale si trovava l'autista.

Viabilità

Il sinistro ha comportato alcuni disagi sulla viabilità. Il traffico, in ogni caso, sta procedendo in modo regolare, seppur con qualche rallentamento. Chiusa parzialmente la corsia. Ad intervenire sul posto almeno due squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale che sta gestendo la viabilità.