E' stato provvisoriamente chiuso al traffico nella mattinata di giovedì 27 giugno il tratto della SpXII tra Erbusco e Adro per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante.

Camion esce di strada: chiusa la SpXII tra Erbusco e Adro

L'allarme è scattato intorno alle 11 in territorio di Adro, a una manciata di metri dal confine con Erbusco. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo, il cui rimorchio si è inclinato a destra finendo sulla sponda del vigneto che costeggia la provinciale. L'intervento delle gru ha richiesto la temporanea chiusura della SpXII. Sul posto la Polizia Locale di Adro, che sta effettuando i rilievi di rito, e in supporto anche gli agenti del corpo intercomunale Erbusco Palazzolo.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Illeso il conducente

Non avrebbe riportato lesioni il conducente del camion. Le criticità, dunque, riguarderebbero "soltanto" il traffico, paralizzato per la chiusura di un tratto molto frequentato a tutte le ore del giorno.