CASTEGNATO

Prima ha sfondato il cancello dell'Admiral Club, poi ha finito la sua corsa in un'aiuola.

È accaduto ieri sera attorno alle 20. L'incidente ha causato code chilometriche in entrambi i sensi di marcia.

Camion di Amazon sbanda e finisce fuori strada: ferite due persone

È finito fuori strada e ci sono volute ore di lavori per rimetterlo in carreggiata.

È successo ieri sera, giovedì 7, attorno alle 20 all'altezza della rotatoria di McDonald's a Castegnato.

Un camion che stava percorrendo la Padana Superiore, dal paese verso la città quando l'autista ha perso il controllo, finendo prima contro il cancello della sala giochi Admiral Club poi addosso a un altro veicolo e infine in un'aiuola.

Protagonista dell'incidente un mezzo della flotta di Amazon, il cui centro logistico si trova proprio a poche centinaia di metri.

Grande lo spavento sia per la 25enne che si è vista il tir entrare nel fianco della macchina sia per gli automobilisti che stavano transitando su quel tratto di strada.

Nonostante la carambola, sia l'uomo alla guida del mezzo pesante sia la ragazza a bordo dell'auto colpita hanno riportato ferite di lieve entità.

Notevoli i disagi per il traffico, completamente bloccato per diverso tempo.

Sul posto la polizia stradale di Brescia e i Vigili del fuoco per rimettere il mezzo in carreggiata.