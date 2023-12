Camion a fuoco all'ingresso della A21, autostrada chiusa.

Camion a fuoco all'ingresso della A21

É successo circa un'ora fa. A prendere fuoco un camion all'ingresso dell'autostrada A21 a pochi metri dalla barriera pare che il tutto sia stato causato da un'autocobustione. Non sembra al momento che siano coinvolti altri mezzi e non si registrano feriti. Il mezzo pesante stava entrando dal casello di Manerbio.

Disagi sul traffico

L'accaduto ha provocato rallentamenti sul traffico, non è possibile entrare in autostrada, è possibile uscire. Agli utenti in uscita si raccomanda di fare attenzione per non creare ulteriori disagi sul traffico. La viabilità è gestita da Autovia Padana.

Per chi viaggia in A21 si consiglia come ingresso a Pontevico oppure a Brescia sud. Possibile inoltre procedere sulla statale Brescia Cremona.