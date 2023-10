Camilla Almici, 25enne di Ghedi, si è laureata campionessa europea individuale e a squadre con l’Italia (insieme a Chiara Neviani, Ilaria Giunchiglia e Lucrezia Di Prospero) nella competizione continentale di tiro dinamico che si è svolta a Corinto.

Camilla fa centro anche a Corinto: è campionessa europea di tiro dinamico

Un successo ottenuto nella categoria Lady, dove l’azzurra è riuscita a balzare al comando sin dalle prime giornate di gara, in testa poi sino al termine (nella classifica finale l’atleta bresciana è salita sul gradino più alto del podio davanti a Ciryelle Vivo ed Alexandra Darias Vapanen​​​​​​​). Un risultato che conferma la stagione assolutamente eccezionale della tiratrice di Ghedi, capace di firmare un “triplete” da leggenda e vincendo nel breve spazio di pochi mesi il Campionato del Mondo (a dicembre a Pattaya in Thailandia), quello italiano (nelle scorse settimane a Bassiano) e, appunto, quello europeo in Grecia, che ha completato un percorso netto di grandissima caratura.

Una nuova soddisfazione per la 25enne di Ghedi

Per rendere il tutto ancora più completo, la Almici ha aggiunto alle grandi soddisfazioni ottenute a livello individuale la vittoria del titolo a squadre con l’Italia sia al Mondiale che all’Europeo. Se a tutto questo si aggiungono i successi conquistati dall’atleta bresciana nelle più importanti competizioni nazionali ed internazionali, è facile comprendere la soddisfazione con la quale la Almici, ancora con la testa concentrata sulle “energie” profuse in terra ellenica, è rientrata in Italia, dove è stata accolta dal caloroso applauso di tutto il movimento italiano del tiro dinamico.

Illustri vittorie che, comunque, non cancellano la voglia di continuare a crescere dell’atleta di Ghedi, che ha già in mente il suo prossimo, grande obiettivo, un traguardo che già la conduce nel 2025, quando volerà in Sudafrica con il fermo proposito di riuscire a confermare il suo titolo iridato al prossimo Campionato Mondiale.