Cambio al vertice di Avis Flero-Poncarale: la presidenza passa a Noemi Pini

Cambio ai vertici Avis Poncarale-Flero: la presidente uscente Savoldi chiama al tavolo del direttivo i giovani poncaralesi e fleresi. L’assemblea dei soci generosa di applausi ha apprezzato il lavoro svolto.

Cambio al vertice di Avis Flero-Poncarale

Una sala gremita quella che lunedì sera si è riunita in villa Grasseni a Flero per condividere un momento importante della vita avisina locale.

La sezione Poncarale-Flero, rispettosa delle norme dello Statuto associativo, ha non solo incontrato i soci e le socie per fare il punto della situazione rispetto a quanto messo in campo durante l’ultimo anno ma altresì per presentare la nuova squadra, approvata all’unanimità.

Il saluto di Savoldi, presidente uscente

Toccanti le parole di Federica Savoldi, storica volontaria dal braccio teso che, nella sua carriera avisina, ha conosciuto anche la responsabilità ma nel contempo l’orgoglio di guidare una sezione.

"Cari amici e Care Amiche, questa è la mia ultima relazione sulle attività svolte della nostra sezion durante l'anno in veste di presidente. Infatti, quest'anno termina il mio secondo mandato e per lo Statuto Avis la carica che ora ricopro non è più rinnovabile. Sono stati anni intensi durante i quali ho dato alla realtà locale tutte quante le mie energie e le mie capacità nell’affrontare la quotidianità associativa e delle due comunità che essa accoglie. Ho cercato di condurre il gruppo con impegno, con senso di responsabilità e rispetto verso tutti".

Nel suo discorso ha espresso la sua gratitudine verso la squadra e i diversi volontari.

"Ringrazio tutti i miei consiglieri, avisini, la dottoressa Laura Bregoli (nostra direttrice sanitaria e grande punto di riferimento) e collaboratori che mi hanno supportato e aiutato a svolgere il compito che l'assemblea mi ha assegnato. Sono sicura che l'Avis Poncarale-Flero proseguirà nei suoi intenti con premura ed entusiasmo e, personalmente, continuerò a contribuire con la mia esperienza accanto agli amici, perché non è necessaria una carica per portare avanti gli importanti valori avisini". La presidente uscente Savoldi è entrata poi nel vivo delle attività. "Molte cose sono state fatte nel 2024 e ne condividiamo alcune. Con Ail Brescia, Aido, Admo Lombardia, il Gap (gruppo giovani di Avis provinciale) e il supporto di Avis Provinciale, abbiamo proseguito il tour del progetto “il dono da me a te” in diversi paesi della nostra provincia, tra questi Ponte Caffaro e Fornaci, oltre a occasioni più estemporanee di contatto. Presenti a questi appuntamenti i ragazzi e le ragazze delle diverse società sportive del territorio, così da incentivare il binomio stili di vita sani e sport che accomunano loro e Avis, spronandoli ad avvicinarsi al mondo del dono, grazie alle parole dei testimoni di vita che hanno ricevuto e donato. L’inno dice così: “ovunque e subito, un avisino correrà” e proprio perché queste parole sono vere e descrivono a pieno lo spirito avisino ad aprile abbiamo aiutato l'associazione Fobap organizzando pane e salamina in cascina Mensi così come due mesi più tardi, a giugno, siamo stati coinvolti alla serata di beneficenza dell'associazione "il volo di Pietro" aiutando con l'organizzazione dello spiedo. Il nostro impegno si è rivolto anche a diverse associazioni del paese, come la pro loco supportandoli durante i loro eventi solidali, occasione per noi di far conoscere alla comunità i nostri valori: essere sempre pronti a braccio teso per aiutare il prossimo".

Ha poi concluso Savoldi:

"Siamo stati nelle scuole grazie al Volontario Valter Papa, abbiamo partecipato a innumerevoli eventi di sezioni amiche e siamo corsi anche in loro aiuto nel momento del bisogno. Abbiamo partecipato a concorsi per i diversi ordini e gradi dei nostri Istituti comprensivi, vincendoli e realizzando anche opere che hanno destato grande curiosità (la goccia di sangue sulla rotatoria a Flero ad opera delle scuole). Il calendario è ormai un biglietto da visita per la nostra realtà che stimola l’attenzione verso nuovi volontari e che consolida i rapporti storici. Molto è stato fatto, molto c’è ancora da fare. Dopo questo momento previsto a livello istituzionale, già dalle prossime ore il vento tornerà a soffiare in poppa per farci continuare la navigazione, seguendo la rotta solidale e permettendoci di conoscere altri progetti, cogliere altre occasioni e soprattutto aumentare il giro di amicizie con le quali condividere i nostri valori. Avanti tutta e buon viaggio alla nuova squadra, certa che con le nuove menti approdate nella nostra sezione, non ci si annoierà".

La nuova squadra al timone nel direttivo di Avis Poncarale-Flero.

E’ Noemi Pini la nuova presidente, al suo fianco come vicario Marcellino Zampedri, come vicepresidente Nicola Pagliotti, come segretario Guglielmo Baiguera, come amministratore-tesoriere Gonario Mario Todde e come consiglieri Nadia Capra, Fabrizio Bonafede, Rocco Pagliotti, Mauro Pini, Federica Savoldi e Omar Savoldi. Il ruolo di Addetto Contabile è stato affidato a Martina Baiguera.