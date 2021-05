Cambio al vertice degli Amici Vigili del fuoco

di Federica Gisonna

Cambio ai vertici dell’associazione Amici Vigili del fuoco volontari di Chiari. Giovanni Ferrari ha passato il testimone a Giorgio Ferlinghetti.

L’ex pompiere e caposquadra è stato alla guida dell’importante e ben radicato sodalizio, dal 2005 (anno della fondazione di cui è stato tra gli artefici) fino al 2021. Negli anni, con Ferrari, sono stati raggiunti importantissimi obiettivi: la caserma, ma anche l’acquisto di tutti i mezzi e le attrezzature oltre che l’acquisizione di tutti i bandi (del 2018, 2019 e 2020), utili per la crescita del distaccamento, e la stipula di diverse convenzioni con i Comuni,

Il presidente è sempre stato molto presente: non ha mai perso le varie cerimonie e manifestazioni, ma soprattutto ha partecipato attivamente alla vita del distaccamento.

E’ infatti molto importante ribadire che l’associazione e il gruppo di pompieri volontari hanno sempre lavorato insieme, muovendosi di pari passo e con l’intenzione di raggiungere i medesimi scopi che, appunto, hanno fatto crescere i pompieri. L’associazione conta attualmente circa 60 volontari (tra Vigili del fuoco in servizio, in pensione e simpatizzanti), ed è molto solida: questo permette ai volontari di avere una stabilità (anche economica) necessaria per poter continuare a prestare un servizio quotidiano preciso e costante, volto soprattutto a salvare vite e rendere sicure situazioni di emergenza.

Il ringraziamento

«A nome mio e di tutto il distaccamento ci tengo a ringraziare Gianni per quanto fatto in questi anni – ha ribadito Oscar Salvi, capo distaccamento – Insieme abbiamo raggiunto grandi traguardi e abbiamo sempre collaborato». Poi, alla presenza di alcuni pompieri del gruppo, Salvi ha consegnato a Ferrari una targa in ricordo e ringraziamento per il tempo trascorso insieme.

«E’ tempo di cambiamento e di passare il testimone ai giovani – ha invece ribadito Ferrari – Sono contento di quanto fatto in questi anni e di aver collaborato bene con tutti, soprattutto con i più “anziani” del distaccamento. Grazie a tutti».

Il nuovo presidente

Alla guida dell’associazione, adesso, c’è Giorgio Ferlinghetti, classe 1995 e Vigile del fuoco dal 2015.

«Spero di essere all’altezza del ruolo che mi è stato assegnato – ha evidenziato il neo presidente – Mi auguro che Gianni, così come gli altri, possano stare al mio fianco, darmi consigli e sottopormi anche critiche costruttive per migliorare le cose. Sono davvero onorato di ricevere questo testimone e farò sicuramente del mio meglio». Primo obiettivo? La costruzione di un nuovo garage per i mezzi.

Insomma, una ventata d’aria fresca, ma che non dimentica il passato. E chissà che con l’arrivo di un giovane pompiere alla guida dell’associazione, non vi si possano avvicinare anche altri ragazzi.

L’aiuto

Inoltre, tutti possono aiutare i pompieri, sempre attivi sul nostro territorio. E’ infatti possibile devolvere il 5×1000 all’associazione Amici Vigili del fuoco volontari di Chiari tramite il c.f. 91016690173. Un piccolo gesto che permetterà al gruppo di raggiungere importanti obiettivi, ma per la sicurezza di tutti.