Calvisano, precipita con l’ultraleggero in un campo: ferito un uomo di 70 anni

Il mezzo è caduto da una ventina di metri, ancora non sono note le cause: ferito il pilota, ma sembra non sia in pericolo di vita

Tragedia sfiorata a Calvisano, dove un uomo di 71 anni è precipitato in un campo con il suo ultraleggero. Soccorso dai volontari dell’ambulanza il pilota, italiano classe 1955, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Calvisano, precipita con l’ultraleggero

E’ successo attorno alle 14.40. Secondo le prime informazioni, il velivolo sarebbe caduto da un’altezza di circa venti metri, schiantandosi al suolo, in un campo in via Zappaglia.

Nonostante la violenza dell’impatto, l’uomo sarebbe rimasto cosciente e vigile. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 e l’elisoccorso, supportato dai vigili del fuoco, che stanno prestando assistenza al ferito e lo stanno preparando per il trasporto in ospedale.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Desenzano, che si stanno occupando dei rilievi e degli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stando quanto emerso il 71enne stava affrontando un volo prova, quando il motore ha perso potenza, facendo precipitare il mezzo in un terreno agricolo.