Calvisano piange Miro Battaglia

Calvisano piange Vladimiro Battaglia – per tutti Miro – storico dirigente della Calvina, morto a Montichiari a 75 anni a causa del coronavirus e fratello del presidente onorario dei biancazzurri Battista Battaglia.

A darne l’annuncio è stata la società stessa, che in una lunga nota ha ricordato l’importanza di Miro nella crescita del calcio calvisanese negli ultimi 25 anni (entrò in società nel ’95) e non solo. La sua disponibilità ed il suo sorriso sono rimasti e resteranno a lungo negli occhi dei tanti giocatori che si sono susseguiti nel club bassaiolo, oggi in Serie D.

Struggente il ricordo affidato alla nota del club da parte del fratello Battista: «Sono dentro questa società da 61 anni, mentre mio fratello si unì più tardi, nel ’95. Vi entrò “a gamba tesa”, il suo impatto fu da subito importante. Si è sempre messo a disposizione per qualsiasi esigenza, era un tuttofare. Non era solo disponibile, era capace! Un giorno si scopriva elettricista, il giorno dopo autista, sapeva rendersi sempre utile. E la domenica era sempre al mio fianco, allo stadio, a tifare Calvina. Stiamo vivendo una situazione mai affrontata prima: in guerra il tuo nemico ha carne ed ossa, lo puoi combattere, mentre questo nemico è invisibile e sconosciuto, ad oggi non abbiamo armi per sconfiggerlo. Miro aveva manifestato la volontà di essere cremato, perché le sue ceneri fossero deposte accanto a quelle di nostra sorella Milena, e così faremo. Avrei voluto dirgli addio. La sua mancanza si farà sentire forte».