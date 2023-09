E' passato un anno dal tragico incidente in cui Marcello Fusi, 37 anni, aveva perso la vita mentre lavorava su una piattaforma per sistemare il tetto di un'azienda agricola. Un fulmine a ciel sereno per tutta la comunità di Milzano, che ha scelto di ricordarlo sul campo da calcio, dando vita alla seconda edizione del memorial dedicato al compaesano scomparso.

Calcio e beneficenza protagonisti del secondo Memorial Marcello Fusi

Il torneo è andato in scena ieri, sabato 2 settembre, all'oratorio di Milzano. Sei le squadre in campo, mentre nelle cucine dell'oratorio i volontari lavoravano alacremente per riempire le pance delle tantissime persone accorse per partecipare all'evento, tifando da bordo campo. Un Memorial sentito e vissuto fino all'ultimo goal, chiuso con la vittoria di "Quelli del badile", che hanno alzato la tanto agognata coppa. Ma a spiccare, oltre al calcio, è stato il ricordo di una bella persona e la solidarietà, dal momento che tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza.

"Sono molto soddisfatto di questa manifestazione, il nostro obiettivo è di farla diventare una tradizione negli anni a venire", ha commentato Riccardo Dincao, consigliere con delega ai Giovani e allo Sport, che ha lavorato all'organizzazione dell'evento assieme all'Amministrazione. "Marcello era conosciuto da tutti, una persona buona, disponibile e benvoluta e si vede dal numero di persone che hanno partecipato". Accanto a lui anche il sindaco di Milzano Sandra Filippini e il parroco don Giancarlo Zavaglio, soddisfatto di come l'oratorio si sia confermato un punto di ritrovo e di aggregazione, invitando la comunità "a viverlo e frequantarlo per renderlo ancora più bello".

Un grazie, immancabile, è andato a tutti i giocatori, agli avventori e ai volontari che si sono impegnati fino all'ultimo momento.