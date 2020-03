Calcinato, la Prociv prosegue la distribuzione delle mascherine

A Calcinato la Protezione Civile sta proseguendo l’attività di distribuzione delle mascherine.

La distribuzione delle mascherine, una per nucleo famigliare salvo casi particolari, è in corso da ieri nel comune di Calcinato, ad opera della Protezione Civile che sta passando casa per casa nel distribuire i dispositivi di protezione, utili per chi dovesse uscire di casa per necessità.

Le operazioni stanno interessando anche la frazioni, come Ponte San Marco e Calcinatello e lo stesso sta avvenendo anche in Comuni limitrofi come Bedizzole e Lonato.

Calcinato rimane un comune durante colpito dall’epidemia, che è sfociata anche in gesti fuori dall’ordinario come la rapina alla parafarmacia. Anche per questo motivo, la scelta di distribuire a domicilio le mascherine.