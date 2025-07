Incidente

Sul posto, tra Rovato e Coccaglio, anche l'elisoccorso decollato da Brescia

E' caduto mentre procedeva con il suo scooter lungo via Montorfano. Sarebbero gravissime le condizioni del centauro, un 48enne residente in zona, trasportato in codice rosso a bordo dell'elisoccorso all'Ospedale Civile di Brescia.

Caduta in moto in via Montorfano, grave 48enne

La chiamata al 112 è scattata in codice rosso, poco prima delle 21 di giovedì 3 luglio, sulla strada che si arrampica sul Monte Orfano, tra Rovato e Coccaglio. Allertate, oltre all'ambulanza della Rovato Soccorso e all'auto medica, anche l'elicottero da Brescia, che è atterrato in un campo in territorio rovatese. Coinvolto un 48enne, che per cause in corso di accertamento è caduto mentre viaggiava in sella al suo scooter. L'uomo ha riportato un trauma cranico. E' stato trasportato all'Ospedale Civile di Brescia a bordo dell'elicottero, in condizioni critiche.

Atterrato l'elisoccorso: il video