Caduta in moto: 15enne in ospedale.

Attimi di apprensione: brutta caduta in moto

Attimi di apprensione poco prima di mezzogiorno in via Provinciale ad Adro, dove un ragazzo classe 2009 residente in paese è rimasto coinvolto in un incidente stradale in sella alla sua moto da cross.

La chiamata si soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto si sono precipitate l'ambulanza dei Volontari di Adro e l'auto medica. Il giovane, rimasto sempre cosciente, è stato portato in codice giallo all'ospedale di Chiari.

La dinamica

La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Locale del comando intercomunale Monte Alto (Adro - Corte Franca), che stanno accertando l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli e più in generale le cause della caduta. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti sulla frequentatissima Sp XII.