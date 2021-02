Caduta da cavallo a Erbusco, allertato l’elicottero

Apprensione a Erbusco per una donna caduta da cavallo. E’ successo poco prima delle 11 ed è stato allertato anche l’elicottero.

Caduta da cavallo a Erbusco

Codice rosso a Erbusco, in via Albano Zanella. Secondo Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), i soccorsi sono stati allertati per una caduta da cavallo. E’ rimasta ferita una donna di 37 anni. Sul posto, oltre all’elicottero da Brescia, anche i volontari dell’ambulanza di Villa Carcina. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Chiari.

Fortunatamente dopo lo spavento iniziale le condizioni della donna sono sembrate meno gravi e il trasporto è in codice giallo. E’ stata portata, in eliambulanza, alla Poliambulanza alle 11.46.