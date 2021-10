Caduta da bici e lavori sulla provinciale di Clusane, rallentamenti e code

Iseo

Sul posto sono giunti i soccorsi, proseguono i lavori per posa dell'asfalto e dei sottoservizi.

Una brutta caduta da bici questa mattina pochi minuti prima delle 9.

L'incidente e l'arrivo dei soccorsi

Ad essere coinvolto un uomo di 78 anni che è caduto dalla sua bicicletta mentre si trovava a Clusane (frazione di Iseo) nel mentre percorreva via Risorgimento lungo la Provinciale (Sp 11). Presente sul posto l'ambulanza che sta soccorrendo il ciclista per il quale, come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), è stato segnalato un codice giallo il che indica una situazione di non eccessiva gravità. Sul posto sono giunti anche gli uomini della polizia stradale per effettuare, come da prassi, in questi casi gli opportuni rilievi del caso.

Lavori in corso

Nel frattempo sul tratto di strada in questione stanno proseguendo i lavori in corso ed in particolare: nella parte del centro di Clusane verso Iseo i lavori di fresatura della Provinciale che verrà riasfaltata nella prima parte. Mentre invece nella parte di Clusane verso Paratico c'è il senso unico alternato. La motivazione è legata al proseguimento dei lavori finalizzati alla posa dei sottoservizi. Situazione che ha comportato una rallentamento del tarffico con code e rallentamenti sia per chi va da Paratico verso Iseo ma anche per coloro che da Iseo sono diretti verso Paratico.