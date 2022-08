La caduta di alcune tegole in via San Carlo Borromeo ha innescato l'intevento tempestivo dei Vigili del fuoco a Rovato.

Cadono alcune tegole: Vigili del fuoco in azione a Rovato

L'intervento dei pompieri, relativo messa in sicurezza dell'area, è scattato intorno alle 22 di venerdì 26 agosto in via San Carlo Borromeo, nel cuore della cittadina, a due passi dal centro storico. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Sul posto è comunque sopraggiunto, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'assessore Pieritalo Bosio.